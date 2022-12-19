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Прем'єр-міністр Нідерландів вибачився за 250 років рабства

Прем'єр-міністр Нідерландів вибачився за 250 років рабства

Київ • УНН

 • 534158 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у понеділок офіційно вибачився за 250-річну причетність Нідерландів до рабства, назвавши це «злочином проти людяності». Про це пише УНН посилаючись на AFP.

Деталі

Вибачення пролунали майже через 150 років після закінчення рабства в заморських колоніях європейської країни, до яких входили Сурінам і такі острови, як Кюрасао та Аруба.

«Сьогодні від імені уряду Нідерландів я вибачаюсь за минулі дії голландської держави», - сказав Рютте у своєму виступі в Гаазі.

«Ми, які живуть тут і зараз, можемо тільки найясніше визнати і засудити рабство як злочин проти людства», - сказав він.

Але Рютте у своєму виступі вказав, що вибір правильного моменту був «складною справою».

Рютте тривалий час чинив опір, раніше заявляючи, що період рабства надто далеко позаду і що вибачення викличуть напруженість у країні.

Групи поминання рабства кажуть, що будь-які вибачення мають бути приурочені до 150-річчя цієї дати у 2023 році, а не до «довільної» дати 19 грудня цього року.

Контекст

Голландці фінансували своє «Золоте століття» імперії та культури у 16-му та 17-му століттях, відправляючи близько 600 000 африканців у рамках работоргівлі, в основному до Південної Америки та Карибського басейну.

У розпал своєї колоніальної імперії Сполучені провінції, відомі сьогодні як Нідерланди, володіли такими колоніями як Сурінам, карибський острів Кюрасао, Південна Африка та Індонезія, де в 17 столітті базувалася Голландська Ост-Індська компанія.

Рабство було офіційно скасовано в Суринамі та інших землях, що належать голландцям, 1 липня 1863 року, але насправді ця практика припинилася тільки в 1873 після 10-річного «перехідного» періоду.

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