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Данина бабусі короля: Камілла одягла брошку, яка належала королеві-матері

Данина бабусі короля: Камілла одягла брошку, яка належала королеві-матері

Київ • УНН

 • 903279 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Королеву-консорт Каміллу помітили із кришталевою брошкою, що належала королеві-матері, коли вона прибула на щорічну службу Великого четверга в Йорку разом із королем. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Камілла красувалася аксесуаром, який, як вважають, був виготовлений Cartier, який дружина Георга VI часто носила на  капелюхах. Брошка прикрашена темно-блакитним гірським кришталем, оточеним вишуканими мотивами ар-деко.

За словами Royal Watcher, ймовірно, що королева-мати та її чоловік, тоді герцог і герцогиня Йоркські, придбали  коштовність десь перед своїм австралійським туром у 1927 році.

Цілком можливо, що Камілла, яка раніше носила брошку в особливих випадках, таких як зустріч з Папою Римським Бенедиктом у 2009 році, могла віддавати шану попередній королеві-консорту до неї.

Додамо

Дружина короля Чарльза III вперше була офіційно ідентифікована як королева Камілла, а Букінгемський палац використав цей титул у запрошеннях на коронацію монарха 6 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Королева-консорт Камілла одягне корону королеви Марії на коронацію у травні

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