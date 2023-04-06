Данина бабусі короля: Камілла одягла брошку, яка належала королеві-матері
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Королеву-консорт Каміллу помітили із кришталевою брошкою, що належала королеві-матері, коли вона прибула на щорічну службу Великого четверга в Йорку разом із королем. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.
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Камілла красувалася аксесуаром, який, як вважають, був виготовлений Cartier, який дружина Георга VI часто носила на капелюхах. Брошка прикрашена темно-блакитним гірським кришталем, оточеним вишуканими мотивами ар-деко.
За словами Royal Watcher, ймовірно, що королева-мати та її чоловік, тоді герцог і герцогиня Йоркські, придбали коштовність десь перед своїм австралійським туром у 1927 році.
Цілком можливо, що Камілла, яка раніше носила брошку в особливих випадках, таких як зустріч з Папою Римським Бенедиктом у 2009 році, могла віддавати шану попередній королеві-консорту до неї.
Додамо
Дружина короля Чарльза III вперше була офіційно ідентифікована як королева Камілла, а Букінгемський палац використав цей титул у запрошеннях на коронацію монарха 6 травня.
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