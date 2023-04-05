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Камілла отримає титул Королеви: нові подробиці коронації Чарльза ІІІ

Камілла отримає титул Королеви: нові подробиці коронації Чарльза ІІІ

Київ • УНН

 • 972813 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Дружина короля Чарльза III вперше була офіційно ідентифікована як королева Камілла, а Букінгемський палац використав цей титул у запрошеннях на коронацію монарха 6 травня, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Камілла, яку досі називали королевою-консортом, тепер вказана як королева в запрошеннях, які будуть розіслані більш ніж 2000 гостям.

Новий титул — ще один крок у перетворенні жінки, яку колись висміювали як розлучницю через її роль у розпаді шлюбу Чарльза з покійною принцесою Діаною, зазначає АР.

Камілла буде коронована разом із чоловіком 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Палац оприлюднив ще кілька подробиць про коронацію, оголосивши, що 9-річний принц Джордж, старший онук короля, який є другим у черзі на престол, буде одним із чотирьох почесних пажів, які супроводжують монарха під час коронації. У Камілли також буде четверо пажів.

Вісім пажів є або друзями сім'ї, або близькими родичами Чарльза та Камілли і протягом дня носитимуть мантії видатних діячів.

Запрошення на коронацію прикрашені стародавнім мотивом Зеленої людини на знак пошани до послужного списку монарха, який підтримує збереження та захист довкілля.

Зелена людина — це «давня постать із британського фольклору, яка символізує весну та відродження, щоб відсвяткувати нове правління», йдеться у заяві палаці.

«Форма Зеленої Людини, увінчана натуральним листям, утворена листям дуба, плюща та глоду, а також символічними квітами Сполученого Королівства».

Дизайн, створений геральдичним художником та ілюстратором рукописів Ендрю Джеймісоном, буде надруковано на переробленій картці з деталями із золотої фольги.

Доповнення

Чарльз і Камілла познайомилися задовго до того, як майбутній король одружився з Діаною в 1981 році, і їхні стосунки тривали протягом усього бурхливого шлюбу. Це зробило Каміллу об'єктом глузувань численних шанувальників Діани, які згуртувалися навколо принцеси, коли її шлюб розпався.

Але Камілла завоювала більшу частину британської публіки своєю теплотою та гумором з того часу, як вийшла заміж за Чарльза на цивільній церемонії у 2005 році. Покійна королева Єлизавета II на початку минулого року виступила із заявою, в якій висловила сподівання, що Камілла буде відома як «королева-консорт», коли Чарльз став королем.

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