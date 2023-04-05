Камилла получит титул Королевы: новые подробности коронации Карла III

Детали

Камилла, которую до сих пор называли королевой-консортом, теперь указана как королева в приглашениях, которые будут разосланы более чем 2000 гостям.

Новый титул — еще один шаг в преобразовании женщины, которую когда-то высмеивали как разлучницу из-за ее роли в распаде брака Карла с покойной принцессой Дианой, отмечает АР.

Камилла будет коронована вместе с мужем 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Дворец обнародовал еще несколько подробностей о коронации, объявив, что 9-летний принц Джордж, старший внук короля, который является вторым в очереди на престол, будет одним из четырех почетных пажей, сопровождающих монарха во время коронации. У Камиллы также будет четверо пажей.

Восемь пажей являются либо друзьями семьи, либо близкими родственниками Карла и Камиллы и в течение дня будут носить мантии выдающихся деятелей.

Приглашения на коронацию украшены древним мотивом Зеленого человека в знак уважения к послужному списку монарха, который поддерживает сохранение и защиту окружающей среды.

Зеленый человек — это «древняя фигура из британского фольклора, которая символизирует весну и возрождение, чтобы отпраздновать новое правление», говорится в заявлении дворца.

«Форма Зеленого человека, увенчанная натуральными листьями, образована листьями дуба, плюща и боярышника, а также символическими цветами Соединенного Королевства».

Дизайн, созданный геральдическим художником и иллюстратором рукописей Эндрю Джеймисоном, будет напечатан на переработанной карте с деталями из золотой фольги.

Дополнение

Карл и Камилла познакомились задолго до того, как будущий король женился на Диане в 1981 году, и их отношения продолжались на протяжении всего бурного брака. Это сделало Камиллу объектом насмешек многочисленных поклонников Дианы, которые сплотились вокруг принцессы, когда ее брак распался.

Но Камилла завоевала большую часть британской публики своей теплотой и юмором с тех пор, как вышла замуж за Карла на гражданской церемонии в 2005 году. Покойная королева Елизавета II в начале прошлого года выступила с заявлением, в котором выразила надежду, что Камилла будет известна как «королева-консорт», когда Карл станет королем.