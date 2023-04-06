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Дань бабушке короля: Камилла надела брошь, которая принадлежала королеве-матери

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Королеву-консорт Камиллу заметили с хрустальной брошью, принадлежавшей королеве-матери, когда она прибыла на ежегодную службу Большого четверга в Йорке вместе с королем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Камилла красовалась аксессуаром, который, как полагают, был изготовлен Cartier, который жена Георга VI часто носила на шляпах. Брошь украшена темно-голубым горным хрусталем, окруженным изысканными мотивами ар-деко.

По словам Royal Watcher, вероятно, что королева-мать и ее муж, тогда герцог и герцогиня Йоркские, приобрели драгоценность где-то перед своим австралийским туром в 1927 году.

Вполне возможно, что Камилла, ранее носившая брошь в особых случаях, таких как встреча с Папой Римским Бенедиктом в 2009 году, могла отдавать уважение предыдущей королеве-консорт до нее.

Добавим

Жена короля Чарльза III впервые была официально идентифицирована как королева Камилла, а Букингемский дворец использовал этот титул в приглашениях на коронацию монарха 6 мая.

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