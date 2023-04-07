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Король Чарльз III вперше підтримав дослідження зв'язків британської монархії з рабством

Король Чарльз III вперше підтримав дослідження зв'язків британської монархії з рабством

Київ • УНН

 • 766052 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ініціатива пролунала на тлі журналістських розслідувань про королівські статки, які виявили зв'язок корони з работорговельними компаніями, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Король Чарльз III вперше висловив підтримку дослідженням зв'язків британської монархії з рабством після того, як був знайдений документ, що свідчить про те, що його предок володів акціями работорговельної компанії, заявив у четвер речник Букінгемського палацу.

Король Чарльз III ставиться до цього питання "дуже серйозно", і вченим буде надано доступ до королівської колекції та архівів, заявили в палаці

Заява стала відповіддю на статтю в газеті The Guardian, яка оприлюднила документ, що свідчить про те, що заступник губернатора работорговельної Королівської Африканської компанії передав 1000 фунтів акцій цього бізнесу королю Вільгельму III в 1689 році.

Газета повідомила про цей документ в рамках серії статей про королівське багатство і фінанси, а також про зв'язок монархії з рабством. Чарльз і його старший син, принц Вільям, висловили свою скорботу з приводу рабства, але не визнали зв'язок корони з торгівлею людьми.

Король сказав, що він намагається поглибити своє розуміння "тривалого впливу рабства", який проникає вглиб Співдружності, міжнародної групи країн, що складається в основному з колишніх британських колоній.

Дослідження зв'язків монархії з рабством спільно спонсорують Історичні королівські палаци та Манчестерський університет, і очікується, що воно буде завершене до 2026 року.

Доповнення

Під час церемонії з нагоди проголошення Барбадосу республікою Чарльз згадав "найтемніші дні нашого минулого і жахливе звірство рабства, яке назавжди заплямувало нашу історію". Англійські поселенці використовували африканських рабів, щоб перетворити острів на багату цукрову колонію.

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