НАСА и Boeing предлагают передать эту информацию двум астронавтам, которые управляли "Старлайнером" на Земле. Опубликовано В из публикаций на The Wall Street Journal.

детали

Утечки гелия и проблемы с двигателем вынуждают NASA и Boeing отложить возвращение астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на корабле "Starliner".

Их пребывание на орбите, первоначально запланированное на неделю, а затем продленное несколько раз, снова продлено, чтобы дать инженерам больше времени для анализа данных и подготовки к возвращению.

Об этом заявил Стив Стич, руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА, во время пресс-конференции, посвященной обновленному графику миссии.

Пилотируемая миссия "Starliner" должна вернуться с 22 по 26 июня.

В настоящее время возникает вопрос: действительно ли первая пилотируемая миссия Starliner на Международную космическую станцию проходит так, как планировалось?

Чтобы понять ситуацию, необходимо вернуться к 5 и 6 июня, когда капсула совершила свое путешествие к МКС. Сначала экипаж заметил несколько незначительных утечек в контурах с гелием под давлением, а затем заметил, что у нескольких двигателей были проблемы с работой. В конце концов, все они были реактивированы, кроме одного, который теперь полностью деактивирован. Специалисты утверждают, что это относительно незначительные проблемы для капсулы, которая все еще находится на стадии испытаний. Экипажу никогда не угрожала опасность во время прибытия, пребывания или покидания МКС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что шаттл Starliner компании Boeing и первый экипаж астронавтов останутся на Международной космической станции до 18 июня в связи с необходимостью дополнительного тестирования систем шаттла и решением таких проблем, как заклинивание клапана окислителя и утечка гелия в двигательной установке.