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Nasa і Boeing переносять пілотоване повернення ракети Starliner на 18 червня

Nasa і Boeing переносять пілотоване повернення ракети Starliner на 18 червня

Київ • УНН

 • 11882 перегляди

Шаттл Starliner компанії Boeing і перший екіпаж астронавтів залишаться на Міжнародній космічній станції до 18 червня у зв'язку з необхідністю додаткового тестування систем шаттла і вирішенням таких проблем, як заклинювання клапана окислювача і витік гелію в руховій установці.

Астронавти шатла Starliner компанії Boeing, залишаться на космічній станції довше, ніж планувалося, - до 18 червня. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

NASA та Boeing заявили, що очікують повернути Starliner і його першу команду астронавтів на Землю з Міжнародної космічної станції пізніше, ніж було заплановано. Двоє астронавтів шатла Бутч Вілмор і Суні Вільямс залишаться на космічній станції до 18 червня.

Причина в тому, що для тестування систем шаттла необхідно більше часу, - це дозволить членам експедиції спокійніше підготуватися до наступного виходу у відкритий космос.

Наразі астронавти виконують різні завдання, необхідні для збору даних для сертифікації Starliner як шаттла, придатного для перевезення людей. Зокрема, вони повинні оцінити здатність Starliner вмикати і вимикати режим мінімальної потужності, в який він буде переходити під час оперативних місій під час роботи екіпажу на борту.

Крім того, Діна Контелла, заступник керівника програми NASA по МКС, повідомила журналістам, що NASA виявило нову проблему на Starliner, коли він залишався пристикованим до станції - "липкий" клапан окислювача.

У блозі NASA, опублікованому в понеділок, згадується про додатковий витік гелію в силовій установці Starliner, на додаток до чотирьох, вже виявлених під час 24-годинного польоту на космічну станцію минулого тижня.

Нагадаємо

Boeing та NASA раніше заявили, що їхні команди готуються до запуску нової космічної капсули Starliner після того, як було скасовано спробу першого випробувального польоту. 

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