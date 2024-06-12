Nasa и Boeing переносят пилотируемое возвращение ракеты Starliner на 18 июня

Астронавты шаттла Starliner компании Boeing, останутся на космической станции дольше, чем планировалось, - до 18 июня. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

NASA и Boeing заявили, что ожидают вернуть Starliner и его первую команду астронавтов на Землю с Международной космической станции позже, чем было запланировано. Двое астронавтов шаттла Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на космической станции до 18 июня.

Причина в том, что для тестирования систем шаттла необходимо больше времени, - это позволит членам экспедиции спокойнее подготовиться к следующему выходу в открытый космос.

Сейчас астронавты выполняют различные задачи, необходимые для сбора данных для сертификации Starliner как шаттла, пригодного для перевозки людей. В частности, они должны оценить способность Starliner включать и выключать режим минимальной мощности, в который он будет переходить во время оперативных миссий во время работы экипажа на борту.

Кроме того, Дина Контелла, заместитель руководителя программы NASA по МКС, сообщила журналистам, что NASA обнаружило новую проблему на Starliner, когда он оставался пристыкованным к станции - "липкий" клапан окислителя.

В блоге NASA, опубликованном в понедельник, упоминается о дополнительной утечке гелия в силовой установке Starliner, в дополнение к четырем, уже обнаруженным во время 24-часового полета на космическую станцию на прошлой неделе.

Напомним,

Boeing и NASA ранее заявили, что их команды готовятся к запуску новой космической капсулы Starliner после того, как была отменена попытка первого испытательного полета.