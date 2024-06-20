Повернення астронавтів Starliner перенесено на 26 червня

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5222 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65608 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152951 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148761 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123884 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133315 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85273 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93212 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98824 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89704 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22056 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45316 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18468 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24422 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12917 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148761 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222381 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372176 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308148 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1704 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12920 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31363 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28207 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123884 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Повернення астронавтів Starliner перенесено на 26 червня

Київ • УНН

 • 11400 перегляди

NASA та Boeing затримують повернення астронавтів Starliner Баррі Вілмора та суніти Вільямс на Землю через витік гелію та проблеми з двигуном. Нові дати - з 22 по 26 червня.

Повернення астронавтів Starliner перенесено на 26 червня

NASA та Boeing продовжують переносити дату повернення двох астронавтів шатла "Starliner" на Землю. Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Витоки гелію та проблеми з двигуном змушують NASA і Boeing відкласти повернення астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на кораблі "Starliner".

Їхнє перебування на орбіті, спочатку заплановане на тиждень, а потім продовжене кілька разів, знову продовжено, щоб дати інженерам більше часу для аналізу даних і підготовки до повернення.

Про це заявив Стів Стіч, керівник Програми комерційних пілотованих польотів НАСА, під час прес-конференції, присвяченій оновленому графіку місії.

Пілотована місія "Starliner" має повернутися з 22 по 26 червня.

Наразі виникає питання: чи справді перша пілотована місія "Starliner" на Міжнародну космічну станцію проходить так, як заплановано?

Щоб зрозуміти ситуацію, необхідно повернутися до 5 і 6 червня, коли капсула здійснила свою подорож до МКС. Спочатку екіпаж помітив кілька незначних витоків у контурах з гелієм під тиском, а потім помітив, що кілька рушіїв мали проблеми з роботою. Зрештою, всі вони були реактивовані, окрім одного, який зараз повністю деактивований. Фахівці стверджують, що це відносно незначні проблеми для капсули, яка все ще перебуває на стадії випробувань. Екіпажу ніколи не загрожувала небезпека під час прибуття, перебування чи покидання МКС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що шаттл Starliner компанії Boeing і перший екіпаж астронавтів залишаться на Міжнародній космічній станції до 18 червня у зв'язку з необхідністю додаткового тестування систем шаттла і вирішенням таких проблем, як заклинювання клапана окислювача і витік гелію в руховій установці.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
Боїнг
NASA
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46