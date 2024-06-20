Повернення астронавтів Starliner перенесено на 26 червня

NASA та Boeing продовжують переносити дату повернення двох астронавтів шатла "Starliner" на Землю. Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

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Витоки гелію та проблеми з двигуном змушують NASA і Boeing відкласти повернення астронавтів Баррі Вілмора і Суніти Вільямс на кораблі "Starliner".

Їхнє перебування на орбіті, спочатку заплановане на тиждень, а потім продовжене кілька разів, знову продовжено, щоб дати інженерам більше часу для аналізу даних і підготовки до повернення.

Про це заявив Стів Стіч, керівник Програми комерційних пілотованих польотів НАСА, під час прес-конференції, присвяченій оновленому графіку місії.

Пілотована місія "Starliner" має повернутися з 22 по 26 червня.

Наразі виникає питання: чи справді перша пілотована місія "Starliner" на Міжнародну космічну станцію проходить так, як заплановано?

Щоб зрозуміти ситуацію, необхідно повернутися до 5 і 6 червня, коли капсула здійснила свою подорож до МКС. Спочатку екіпаж помітив кілька незначних витоків у контурах з гелієм під тиском, а потім помітив, що кілька рушіїв мали проблеми з роботою. Зрештою, всі вони були реактивовані, окрім одного, який зараз повністю деактивований. Фахівці стверджують, що це відносно незначні проблеми для капсули, яка все ще перебуває на стадії випробувань. Екіпажу ніколи не загрожувала небезпека під час прибуття, перебування чи покидання МКС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що шаттл Starliner компанії Boeing і перший екіпаж астронавтів залишаться на Міжнародній космічній станції до 18 червня у зв'язку з необхідністю додаткового тестування систем шаттла і вирішенням таких проблем, як заклинювання клапана окислювача і витік гелію в руховій установці.