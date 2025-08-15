Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в форме НАТО: Трамп о гарантиях безопасности для Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможности предоставления Украине гарантий безопасности вместе с союзниками. Это не предусматривает членства Украины в НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, предоставит Украине гарантии безопасности для Украины вместе с союзниками, но не в форме членства Украины в НАТО. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, даст ли Трамп Украине гарантии безопасности, он ответил: "Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в форме НАТО".
"Вы знаете, есть определенные вещи, которые не произойдут, но, да, вместе с Европой есть возможность", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским.