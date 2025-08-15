$41.450.06
9738 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
10347 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
18815 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
17892 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
29915 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
25583 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в форме НАТО: Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможности предоставления Украине гарантий безопасности вместе с союзниками. Это не предусматривает членства Украины в НАТО.

Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в форме НАТО: Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, предоставит Украине гарантии безопасности для Украины вместе с союзниками, но не в форме членства Украины в НАТО. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, даст ли Трамп Украине гарантии безопасности, он ответил: "Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в форме НАТО".

"Вы знаете, есть определенные вещи, которые не произойдут, но, да, вместе с Европой есть возможность", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским.

Павел Башинский

