Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО: Трамп про гарантії безпеки для України

12:08 • 11115 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 11423 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 20522 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 18833 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 31416 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 26042 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 64547 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98783 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57172 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 194774 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Популярнi новини
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 62479 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 35551 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 10022 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 61418 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 18005 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 20525 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 18553 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 31417 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 61932 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 194776 перегляди
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 76977 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 161016 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 110014 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 126779 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 175458 перегляди
Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО: Трамп про гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Дональд Трамп заявив про можливість надання Україні гарантій безпеки разом із союзниками. Це не передбачає членства України в НАТО.

Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО: Трамп про гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, надасть Україні гарантії безпеки для України разом з союзниками, але не у формі членства України в НАТО. Про це він сказав під час спілкування із журналстами на борту літака, який летить на Аляску, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи дасть Трамп Україні гарантії безпеки, він відповів: "Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО".

"Ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться, але, так, разом з Європою є можливість", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським.

Павло Башинський

