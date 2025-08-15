Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО: Трамп про гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, надасть Україні гарантії безпеки для України разом з союзниками, але не у формі членства України в НАТО. Про це він сказав під час спілкування із журналстами на борту літака, який летить на Аляску, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи дасть Трамп Україні гарантії безпеки, він відповів: "Можливо, разом з Європою та іншими країнами, але не у формі НАТО".

"Ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться, але, так, разом з Європою є можливість", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським.