Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mariupolМариуполь
Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  93063 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  94632 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  100717 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  101547 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100704 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136532 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157380 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154030 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153958 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122737 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор

Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  183682 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  224965 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  488450 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  405830 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  451686 просмотра

Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы

Несколько взрывов прогремело на местах базирования российских оккупантов в поселке Бабах Тарама под Мариуполем, в результате чего ранены и погибли семь военнослужащих.

Война •   •  10733 просмотра
Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы

На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты готовятся к массовой национализации земельных участков, давая владельцам всего полтора месяца на подтверждение права собственности, с целью отобрать у украинцев большую часть земли.

Война •   •  15982 просмотра
На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

Сегодня вечером снова введут ограничения электричества для промышленности

В связи с российскими атаками на электростанции и увеличением потребления электроэнергии на фоне ухудшения погодных условий, сегодня с 18:00 до 22:00 по всей Украине будут введены контрольные ограничения электроснабжения для промышленных потребителей.

Общество •   •  13696 просмотра
Сегодня вечером снова введут ограничения электричества для промышленности

Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор

Прокурор на заседании ВАКС заявил, что министр аграрной политики Николай Сольский имел первичную идею завладеть государственными землями стоимостью 481 млн грн и руководил действиями своих сообщников.

Криминал и ЧП •   •  12192 просмотра
Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор

Разгуливал по Крещатику с ножом в руке: в центре столицы задержали мужчину

Патрульная полиция задержала мужчину на Крещатике в Киеве после того, как увидела у него нож, который он выбросил, заметив полицейских, и выяснилось, что он может быть причастен к ограблению.

Киев •   •  14332 просмотра
Разгуливал по Крещатику с ножом в руке: в центре столицы задержали мужчину

Ночью россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина

57-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Станислав Херсонской области в ночь на 24 апреля, в результате которого были повреждены десятки жилых домов.

Война •   •  13582 просмотра
Ночью россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина

Парламент поддержал продление срока оформления права собственности на земельные паи

Верховная Рада приняла за основу законопроект о продлении срока регистрации невостребованных земельных паев с 2025 до 2028 года в связи с продолжающейся войной и оккупацией в Украине.

политика •   •  13725 просмотра
Парламент поддержал продление срока оформления права собственности на земельные паи

Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье

российские войска усилили обстрелы приграничных районов Сумской области в Украине, осуществив 60 обстрелов и более 300 взрывов за один день, в результате чего 4 гражданских лица получили ранения.

Война •   •  14345 просмотра
Интенсивность обстрелов Сумщины увеличилась в три раза: больше всего страдает Белополье

Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году

В 2023 году таможенники обнаружили 464 нарушения, связанные с ввозом гуманитарной помощи в Украину, что в 4,6 раза больше, чем в 2022 году.

Общество •   •  12167 просмотра
Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году

За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек

23 апреля российские войска атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, применив бомбы, РСЗО "Ураган" и "Смерч" и артиллерию, повредив 27 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, и ранив нескольких мирных жителей.

Война •   •  12576 просмотра
За сутки россияне нанесли почти 2 тысячи ударов по Донецкой области: ранены по меньшей мере семь человек