Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы

Взрывы раздавались возле Мариуполя. Предварительно появилась информация о нескольких попаданиях по базированию оккупантов в поселке Бабах-Тарама. Об этом сообщает Сопротивление Мариуполя, передает УНН.

По данным Сопротивления, в результате прилетов есть раненые российские военные и семь погибших.

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"В связи с этим оккупанты вынужденно передислоцируют свои части. Информация уточняется", - говорится в сообщении.