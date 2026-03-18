Возле двух пляжей в Одессе обнаружили загрязнение моря. Экологи зафиксировали превышение содержания жиров
Киев • УНН
Экологи зафиксировали превышение содержания жиров в море возле пляжей Отрада и Ланжерон. Загрязнение связывают с вражеской атакой на портовую инфраструктуру.
В акватории Одессы зафиксировано загрязнение морской воды, установлено превышение содержания жиров и масел. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает УНН.
12 марта государственные инспекторы при обследовании акватории и побережья Черного моря в пределах Одессы, в частности в районе пляжей "Отрада" и "Ланжерон", обнаружили пятна желтого и желто-серого цвета с характерным запахом подсолнечного масла.
Специалисты Инспекции отобрали пробы морской воды для анализа. По результатам исследований установлено содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что подтверждает факт загрязнения. С учетом характера пятен и масштаба их распространения, предварительно установлена вероятная связь с событием 20 декабря 2025 года, когда в результате вражеской атаки на объекты портовой инфраструктуры произошло попадание значительных объемов подсолнечного масла в Аджалыкский лиман. Дальнейшее распространение вещества могло охватить часть акватории Черного моря
Инспекцией приняты необходимые меры реагирования, проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается.
