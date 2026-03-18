Возле двух пляжей в Одессе обнаружили загрязнение моря. Экологи зафиксировали превышение содержания жиров

В акватории Одессы зафиксировано загрязнение морской воды, установлено превышение содержания жиров и масел. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, передает УНН.

Детали

12 марта государственные инспекторы при обследовании акватории и побережья Черного моря в пределах Одессы, в частности в районе пляжей "Отрада" и "Ланжерон", обнаружили пятна желтого и желто-серого цвета с характерным запахом подсолнечного масла.

Специалисты Инспекции отобрали пробы морской воды для анализа. По результатам исследований установлено содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что подтверждает факт загрязнения. С учетом характера пятен и масштаба их распространения, предварительно установлена вероятная связь с событием 20 декабря 2025 года, когда в результате вражеской атаки на объекты портовой инфраструктуры произошло попадание значительных объемов подсолнечного масла в Аджалыкский лиман. Дальнейшее распространение вещества могло охватить часть акватории Черного моря - говорится в сообщении.

Инспекцией приняты необходимые меры реагирования, проинформированы соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Мониторинг состояния морской воды продолжается.

