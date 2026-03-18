Біля двох пляжів в Одесі виявили забруднення моря. Екологи зафіксували перевищення вмісту жирів

В акваторії Одеси зафіксовано забруднення морської води, встановлено перевищення вмісту жирів і масел. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, передає УНН.

Деталі

12 березня державні інспектори під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах Одеси, зокрема в районі пляжів "Відрада" та "Ланжерон", виявили плями жовтого та жовто-сірого кольору з характерним запахом соняшникової олії.

Фахівці Інспекції відібрали проби морської води для аналізу. За результатами досліджень встановлено вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³, що підтверджує факт забруднення. З урахуванням характеру плям і масштабу їх поширення, попередньо встановлено ймовірний зв’язок із подією 20 грудня 2025 року, коли внаслідок ворожої атаки на об’єкти портової інфраструктури відбулося потрапляння значних обсягів соняшникової олії до Аджалицького лиману. Подальше розповсюдження речовини могло охопити частину акваторії Чорного моря - йдеться у повідомленні.

Інспекцією вжито необхідних заходів реагування, проінформовано відповідні служби для організації робіт із ліквідації наслідків забруднення. Моніторинг стану морської води триває.

