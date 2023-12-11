Воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов: Игнат объяснил причину

Сегодня ночью во время атаки российских войск на Киев воздушная тревога была объявлена после взрывов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что это произошло на фоне того, что баллистические ракеты имеют большую скорость, передает УНН.

Это же не впервые, что тревога одновременно со взрывами включается. Враг тщательно планирует свои операции по запуску баллистики. Вы видите это на юге. Вы видите это на востоке постоянно. И из Крыма из района Джанкоя запускают, и с оккупированных территорий. Расстояние очень маленькое. Скорость ракеты высокая. Иногда меньше минуты самого полета ракеты до попадания - пояснил Юрий Игнат.

Детали

По словам Игната, многое зависит от разведки. Когда есть информация о перемещении вражеских установок, то объявляют превентивную тревогу "угроза применения баллистического вооружения". Однако, когда россияне готовятся более эффективно, и информации о вероятных запусках нет, то происходят такие ситуации, когда тревогу объявляют уже после первых взрывов.

Также спикер отметил, что пока неизвестно, какие именно баллистические ракеты использовались сегодня ночью. Сейчас специалисты изучают обломки сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Напомним

Противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории.

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