Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине

рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState

Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.