Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики по всей Украине
Киев • УНН
Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории страны. Жителей Днепропетровской области призвали срочно направляться в укрытие.
Воздушные силы ВС Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения по всей территории страны, пишет УНН.
Детали
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Жителей Днепропетровской области призвали срочно направляться в укрытие.
"Днепропетровщина - укрытие!" - указали в ВС ВСУ.
По всей Украине - воздушная тревога.