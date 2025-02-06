Повітряні сили попередили про загрозу балістики по всій Україні
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території країни. Мешканців Дніпропетровської області закликали терміново прямувати в укриття.
Повітряні сили ЗС України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння по всій території країни, пише УНН.
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"Загроза застосування балістичного озброєння по усій території України!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Жителів Дніпропетровської області закликали терміново прямувати в укриття.
"Дніпропетровщина - укриття!" - вказали у ПС ЗСУ.
По всій Україні - повітряна тривога.