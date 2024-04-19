Воздушные силы о сбитии впервые российского Ту-22: "Это была вендетта"

Сегодня силы украинской ПВО впервые сбили российский Ту-22 и две ракеты Х-22, которые и выпустил этот бомбардировщик. Это была "вендетта" за атаки рф на украинские мирные города. Об этом сказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в пятницу в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди..... Это впервые, когда наши Воздушные силы совместно с нашими партнерами из ГУР, с другими силами обороны смогли сбить самолет Ту-22М3 стратегической авиации. И впервые сбили еще и две ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет. Конечно, что это комбо. Сегодня у российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95", - заявил Илья Евлаш.

Ту-22М3 является носителем крылатых ракет Х-22, которыми российские войска бьют по Украине.

Напомним

В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, как россияне пытаются модифицировать ракеты Х-22.

"Х-22 имеет инерционную систему навигации, ее ориентация и движение в пространстве происходит без использования внешних средств навигации. Поэтому при достаточно большой мощности ракета имеет низкую точность и частые сопутствующие убытки при ударах. Враг пытался модифицировать старые Х-22 сразу на несколько новых вариантов, отличающихся между собой по принципам наведения, дальностью, скоростью, весом и точностью попадания Х-32 - модифицированная версия Х-22, Знаем, что изменения разрабатывались и внедрялись врагом не один год. Произошла замена двигателя, системы наведения, уменьшение массы боевой части для соответствующего увеличения количества топлива и обеспечения дальности полета", - отметил Рувин.