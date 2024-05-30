Воздушные силы информируют о ракетной угрозе на Харьковщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  108368 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  115656 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  115078 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  114282 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  100671 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103729 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102477 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125065 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120175 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118495 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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28 мая 2024, 07:13  •  196974 просмотра
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Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  194708 просмотра

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе на Харьковщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о ракетной опасности в Харьковской области.

Война •   •  1163 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе на Харьковщине

Житель Херсонщины пострадал от сброшенной беспилотником взрывчатки

61-летний мужчина был госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки после того, как с беспилотника в Херсонской области была сброшена взрывчатка.

Общество •   •  1688 просмотра
Житель Херсонщины пострадал от сброшенной беспилотником взрывчатки

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, которая пролетела около 350 километров.

Новости Мира •   •  2419 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

Сегодня, 30 мая, во многих странах мира представительницы слабого пола могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня женской эмансипации. По одной версии, событие связано с одной из величайших женщин в истории человечества Жанной д'АРК.

УНН Lite •   •  2683 просмотра
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

В москве вспыхнуло производственно-складское помещение площадью 2000 кв. м

На востоке москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание площадью 2000 квадратных метров.

Новости Мира •   •  3919 просмотра
В москве вспыхнуло производственно-складское помещение площадью 2000 кв. м

Израиль прогнозирует еще 7 месяцев войны в Газе для уничтожения ХАМАС-CNN

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахѕ Ханегби предсказал, что для достижения цели уничтожения Хамса в Газе потребуются еще 7 месяцев боевых действий.

Новости Мира •   •  5671 просмотра
Израиль прогнозирует еще 7 месяцев войны в Газе для уничтожения ХАМАС-CNN

В захваченном Луганске требуют российские паспорта от порога под угрозой отказа в выдаче детей

Во временно оккупированном Луганске оккупанты требуют у женщин российские паспорта перед выпиской новорожденных из больниц, угрожая отказать в выдаче детей без российских документов.

Общество •   •  8470 просмотра
В захваченном Луганске требуют российские паспорта от порога под угрозой отказа в выдаче детей

Канада передала Украине 10 машин скорой помощи

Канадско-украинский фонд передал Украине 10 новых автомобилей скорой помощи Ford C, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, для укрепления служб экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 7 регионах Украины.

Война •   •  9721 просмотра
Канада передала Украине 10 машин скорой помощи

В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек

В Харькове в результате вражеского обстрела возросло количество пострадавших до четырех человек.

Общество •   •  11102 просмотра
В результате обстрела Харькова возросло количество пострадавших до 4 человек

Враг атакует: зафиксирована ракетная опасность в северных и восточных областях

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах крылатыми ракетами с российских самолетов ТУ-95МС по северным и восточным регионам.

Война •   •  18696 просмотра
Враг атакует: зафиксирована ракетная опасность в северных и восточных областях