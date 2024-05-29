В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  113163 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  113368 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  114814 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  109535 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  75402 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  75375 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  94351 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109692 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  177796 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107372 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

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рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

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27 мая 2024, 15:24  •  177796 просмотра
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  177414 просмотра

В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетных угрозах в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги.

Война •   •  8648 просмотра
В Украине сообщают о ракетной угрозе в районах, где объявлена воздушная тревога

Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений

Сильный дождь в Одессе вызвал подтопление улиц, но городские бригады работали над ликвидацией подтоплений.

Общество •   •  10093 просмотра
Сильный дождь затопил улицы Одессы, городские службы работают над ликвидацией подтоплений

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области происходит передислокация военной техники и личного состава противника.

Война •   •  15731 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

Сегодня альпинисты и просто любители гор могут приобщиться к событию, которое посвящено самой высокой вершине нашей планеты, - Дню Эвереста. Именно 23 мая 1953 году первое в истории удачное восхождение на Эверест совершили новозеландец Эдмунд Гиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгай.

УНН Lite •   •  15117 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

В Украине объявлена воздушная тревога в Одесской и Николаевской областях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  13501 просмотра
рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Взрыв природного газа в Янгстауне, США, нанес значительный ущерб зданию. Кроме того, были ранены 7 человек, один из которых был в тяжелом состоянии.

Новости Мира •   •  13593 просмотра
В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Некоторые западные компании, такие как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину, поскольку потребительская активность в стране постепенно восстанавливается.

Экономика •   •  14284 просмотра
Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.

Новости Мира •   •  13185 просмотра
Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  15971 просмотра
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Польша призывает разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей в рф без ограничений.

Война •   •  15459 просмотра
Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием