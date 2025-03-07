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Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Киев • УНН

 • 106552 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сообщают о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Ситуация под контролем ПВО, население призывают соблюдать правила безопасности и следить за сообщениями.

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Сегодня было зафиксировано старт крылатых ракет с акватории Черного моря. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря

- говорится в сообщении.

Военные призывают граждан сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и немедленно направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги. 

Ситуация находится под контролем сил противовоздушной обороны. Жителей потенциально опасных регионов просят не игнорировать сигналы тревоги и принимать необходимые меры безопасности.

Напоминаем

Воздушные Силы уже предупреждали о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья, который расположен в Мурманской области террористической страны. 

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ07.03.25, 00:59 • 114953 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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