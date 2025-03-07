Повітряні Сили фіксують запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря

Сьогодні було зафіксовано старт крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря - йдеться в повідомленні.

Військові закликають громадян зберігати спокій, слідкувати за офіційними повідомленнями та негайно прямувати в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Ситуація перебуває під контролем сил протиповітряної оборони. Жителів потенційно небезпечних регіонів просять не ігнорувати сигнали тривоги та вживати необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо

Повітряні Сили вже попереджали щодо злету кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому оленья, що розташований у мурманській області терористичної країни.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф