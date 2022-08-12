Воевали на стороне Украины: "суд" над пятью иностранцами состоится 15 августа

Цитата

"Судебное заседание назначено на 15 августа, оно состоится в закрытом от слушателей режиме", - говорится в сообщении.

Детали

На скамье подсудимых швед Матиас Густавссон, хорватец Векослав Пребиг, британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Как сообщают росСМИ, иностранцам грозит казнь. Им инкриминируют "участие в вооруженном конфликте и военных действиях в качестве наемников, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя "днр", пособничество вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте и военных действиях".

Дополнение

В "суд" так называемой "днр" поступило новое дело в отношении иностранных военных из Швеции, Хорватии и Великобритании, которые воевали в рядах ВСУ и попали в плен.

Как отметили, в начале июня "суд" самопровозглашенной "днр" по такому же обвинению приговорил к казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Королевства Марокко Брагима Саадуна.

Кроме того, еще один приговоренный к смерти в самопровозглашенной республике 45-летний британец Пол Ури умер 10 июля "из-за болезни". Его задержали на контрольно-пропускном пункте 25 апреля вместе с 22-летним Диланом Гили, британским волонтером. По данным The Guardian, Пол Ури не участвовал в боевых действиях и был волонтером.