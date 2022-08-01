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Боевики "днр" решили "судить" еще пятерых иностранных военных

Боевики "днр" решили "судить" еще пятерых иностранных военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В "суд" так называемой «днр» поступило новое дело в отношении иностранных военных из Швеции, Хорватии и Великобритании, которые воевали в рядах ВСУ и попали в плен в Мариуполе. Об этом сообщает российская служба ВВС, информирует УНН.

Детали

Имена их известны – это Густавссон Матиас, Пребег Векослав, Хардинг Джон, Хил Дилан и Хилл Эндрю. Все они были взяты в плен в Мариуполе и, по сообщениям самопровозглашенной «днр», входили в состав батальона «Азов», их обвиняют в наемничестве.

Как отмечается, в начале июня суд самопровозглашенной «днр» по такому же обвинению приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, и гражданина Королевства Марокко Брагима Саадуна.

Кроме того, еще один приговоренный к смерти в самопровозглашенной республике 45-летний британец Пол Ури умер 10 июля «из-за болезни». Его задержали на контрольно-пропускном пункте за пределами города Запорожья на юго-востоке 25 апреля вместе с 22-летним Диланом Гили, британским волонтером. По данным Guardian, Пол Ури не участвовал в боевых действиях и был волонтером.

Дополнение

В Министерстве обороны Украины сообщили о статусе иностранных граждан и лиц без гражданства, участвующих в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ, и напомнили о правилах обращения в случае взятия таких лиц в плен. 

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