Бойовики "днр" вирішили "судити" ще п'ятьох іноземних військових

Деталі

Імена їх відомі - це Густавссон Матіас, Перебег Векослав, Хардінг Джон, Хіл Ділан та Хілл Ендрю. Всі вони були взяті в полон у Маріуполі та, за повідомленнями самопроголошеної «днр», входили до складу батальйону «Азов», їх звинувачують у найманстві.

Як зазначається, на початку червня суд самопроголошеної «днр» за таким же звинуваченням засудив до страти двох громадян Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, і громадянина Королівства Марокко Брагіма Саадуна.

Окрім того, ще один засуджений до смерті в самопроголошеній республіці 45-річний британець Пол Урі помер 10 липня «через хворобу». Його затримали на контрольно-пропускному пункті за межами міста Запоріжжя на південному сході 25 квітня разом із 22-річним Діланом Гілі, британським волонтером. За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.

Доповнення

У Міністерстві оборони України повідомили про статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі ЗСУ, та нагадали про правила поводження у разі взяття таких осіб в полон.