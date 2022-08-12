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Воювали на боці України: "суд" над п'ятьма іноземцями відбудеться 15 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Так званий "верховний суд днр" підтвердив, що на 15 серпня заплановано "судове засідання" щодо п'яти іноземців, які воювали на боці України. Воно відбудеться у закритому режимі. Про це повідомляють росЗМІ, інформує УНН.

Воювали на боці України: "суд" над п'ятьма іноземцями відбудеться 15 серпня

Цитата

"Судове засідання призначено на 15 серпня, воно відбудеться у закритому від слухачів режимі", - ідеться у повідомленні.

Деталі

На лаві підсудних швед Матіас Густавссон, хорватець Векослав Пребіг, британці Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Як повідомляють росЗМІ, іноземцям загрожує страта. Їм інкримінують "участь у збройному конфлікті та військових діях як найманців, проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, скоєння дій, спрямованих на насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу "днр", допомогу у вербуванні найманців для використання у збройному конфлікті та військових діях".

Доповнення

До "суду" так званої "днр" надійшла нова справа щодо іноземних військових зі Швеції, Хорватії та Великої Британії, які воювали в лавах ЗСУ та потрапили в полон.

Як зазначили, на початку червня "суд" самопроголошеної "днр" за таким самим звинуваченням засудив до страти двох громадян Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Королівства Марокко Брагіма Саадуна.

Крім того, ще один засуджений до смерті у самопроголошеній республіці 45-річний британець Пол Урі помер 10 липня "через хворобу". Його затримали на контрольно-пропускному пункті 25 квітня разом із 22-річним Діланом Гілі, британським волонтером. За даними The Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.

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