Военное положение: при каких условиях и где его введут

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" с изменениями. Военное положение будет введено в 10 областях, но в случае сухопутной военной операции регулярных войск Российской Федерации. За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект о введении военного положения, который был представлен ранее, был несколько изменен до голосования в парламенте.

В частности, уменьшен срок военного положения с 60 до 30 суток. При этом он будет введен исключительно в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

В частности, речь идет о Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, а также Черниговской, Херсонской, Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

При этом, как отметил Президент Украины, военное положение будет введено только в случае наземной операции регулярных войск Российской Федерации за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма.

"Сейчас, когда нам надо объединить усилия, когда нам надо принять важнейшая решение о введении военного положения, которое будет применено только в случае наземной российской военной агрессии", - подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко перед голосованием.

Он пообещал, что, если совместными усилиями Украины удастся избежать этого сценария - не будет ограничения прав и свобод.

"А в указе я попросил дать право Президенту - как только российский солдат пересечет границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли", - подчеркнул он.

Отметим, ранее Порошенко заявил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятиив плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Украинские Национальные Новости

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