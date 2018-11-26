Воєнний стан: за яких умов і де саме його запровадять

Законопроект стосовно введення воєнного стану, який був поданий раніше, був дещо змінений до голосування у парламенті.

Зокрема, зменшено термін воєнного стану з 60 до 30 діб. При цьому він буде запроваджений винятково в областях, які розташовані уздовж російського кордону, уздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, і вздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

Зокрема, йдеться про Вінницьку, Донецьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, а також Чернігівську, Херсонську, Запорізьку і внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

При цьому, як зазначив Президент України, воєнний стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції Об’єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму.

"Зараз, коли нам треба об’єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про введення воєнного стану, який буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії", - наголосив Президент України Петро Порошенко перед голосуванням.

Він пообіцяв, що, якщо спільними зусиллями Україні вдасться уникнути цього сценарію - не буде обмеження прав і свобод.

"А в указі я попросив дати право Президенту – як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі", - наголосив він.

Зазначимо, раніше Порошенко заявив, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.