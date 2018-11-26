Воєнний стан: за яких умов і де саме його запровадять

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховна Рада України схвалила проект закону про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" зі змінами. Воєнний стан буде запроваджено у 10 областях, але в разі сухопутної воєнної операції регулярних військ Російської Федерації. За відповідне рішення проголосувало 276 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект стосовно введення воєнного стану, який був поданий раніше, був дещо змінений до голосування у парламенті.

Зокрема, зменшено термін воєнного стану з 60 до 30 діб. При цьому він буде запроваджений винятково в областях, які розташовані уздовж російського кордону, уздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, і вздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

Зокрема, йдеться про Вінницьку, Донецьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, а також Чернігівську, Херсонську, Запорізьку і внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

При цьому, як зазначив Президент України, воєнний стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції Об’єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму.

"Зараз, коли нам треба об’єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про введення воєнного стану, який буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії", - наголосив Президент України Петро Порошенко перед голосуванням.

Він пообіцяв, що, якщо спільними зусиллями Україні вдасться уникнути цього сценарію - не буде обмеження прав і свобод.

"А в указі я попросив дати право Президенту – як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі", - наголосив він.

Зазначимо, раніше Порошенко заявив, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

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