Военное положение повысило оборонную готовность Украины - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Военное положение позволило повысить уровень готовности Украины к защите своей территории. Об этом во время брифинга по реформе Минобороны Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.
"Мы значительно увеличили количество войск, особенно на угрожаемых направлениях, мы сосредоточили запасы, увеличили их количество, провели определенные мероприятия по повышению возможностей Вооруженных сил", - отметил Полторак.
Он добавил, что был повышен уровень готовности резервов, которые при необходимости будут готовы к применению.
По словам Полторака, кроме задач защиты страны и границ, перед Минобороны также стояла задача проведения реформ.
"Работа проводилась конструктивная, комплексная и системная. Мы усовершенствовали систему управления Минобороны Вооруженными силами, был внедрен демократически гражданский контроль над ними", - добавил он.
Как сообщал УНН, Украина усиливает оборонительные возможности на море.