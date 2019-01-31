Воєнний стан підвищив оборонну готовність України – Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Воєнний стан дозволив підвищити рівень готовності України до захисту своєї території. Про це під час брифінгу щодо реформи Міноборони України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"Ми значно збільшили кількість військ, особливо на загрозливих напрямках, ми зосередили запаси, збільшили їх кількість, провели певні заходи щодо підвищення можливостей Збройних сил", - зазначив Полторак.
Він додав, що було підвищено рівень готовності резервів, які за необхідності стануть готові до застосування.
За словами Полторака, крім завдань захисту країни та кордонів, перед Міноборони також стояло завдання проведення реформ.
"Робота проводилася конструктивна, комплексна і системна. Ми удосконалили систему управління Міноборони Збройними силами, був впроваджений демократично-цивільний контроль над ними", - додав він.
Як повідомляв УНН, Україна посилює оборонні можливості на морі.