Україна посилює оборонні можливості на морі – Полторак

"Ми працюємо над посиленням наших можливостей на морі. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити нашу присутність в Азовському морі та захистити наші порти", - сказав він.



Як повідомляв УНН, Україна вирішила проблему дефіциту броні для БТРів.



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Нагадаємо, протягом останніх кількох років у Збройних силах України створено корпус резерву та танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії проти держави. Міністр підкреслив, що у випадку загострення ситуації на фронті або відкритої агресії іншої країни проти України резервний корпус та резервна танкова бригада зможуть бути мобілізовані у найкоротші терміни.