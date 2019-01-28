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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 433522 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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Україна посилює оборонні можливості на морі – Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна посилює оборонні можливості на морі. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.

"Ми працюємо над посиленням наших можливостей на морі. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити нашу присутність в Азовському морі та захистити наші порти", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Україна вирішила проблему дефіциту броні для БТРів

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Нагадаємо, протягом останніх кількох років у Збройних силах України створено корпус резерву та танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії проти держави. Міністр підкреслив, що у випадку загострення ситуації на фронті або відкритої агресії іншої країни проти України резервний корпус та резервна танкова бригада зможуть бути мобілізовані у найкоротші терміни.

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