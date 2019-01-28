Україна вирішила проблему дефіциту броні для БТРів

"Раніше існував дефіцит броні для БТР-3 і БТР-4, тому що харківські заводи не випускали корпуса і це була та загроза, яка стояла перед нами, бо була низька якість. Зараз технічний персонал, конструктори знайшли технічну можливість вирішити цю проблему. І вони почали варити, виробляти, корпуси, перший БТР який вже готовий, я бачив", - сказав Полторак.

За його словами, виробництво вже не є експериментальним. Також він зазначив, що вже бачив броню, яка успішно пройшла випробування.

Нагадаємо, протягом останніх кількох років у Збройних силах України створено корпус резерву та танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії проти держави. Міністр підкреслив, що у випадку загострення ситуації на фронті або відкритої агресії іншої країни проти України резервний корпус та резервна танкова бригада зможуть бути мобілізовані у найкоротші терміни.