В Україні створили резервну танкову бригаду на випадок відкритої ворожої агресії – Полторак

"За останні кілька років ми змогли створити корпус резерву і танкову бригаду резерву. Це підготовлена техніка, яка заправлена, на неї є екіпажі, на випадок загострення ситуації або відкритої агресії", - заявив Полторак.

Міністр підкреслив, що у випадку загострення ситуації на фронті або відкритої агресії іншої країни проти України резервний корпус та резервна танкова бригада зможуть бути мобілізовані у найкоротші терміни.



Як повідомляв УНН, українських військових планують направити на навчання до Ізраїлю.



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