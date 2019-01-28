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В Україні створили резервну танкову бригаду на випадок відкритої ворожої агресії – Полторак

В Україні створили резервну танкову бригаду на випадок відкритої ворожої агресії – Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Протягом останніх кількох років у Збройних силах України створено корпус резерву та танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії проти держави. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.

"За останні кілька років ми змогли створити корпус резерву і танкову бригаду резерву. Це підготовлена техніка, яка заправлена, на неї є екіпажі, на випадок загострення ситуації або відкритої агресії", - заявив Полторак.

Міністр підкреслив, що у випадку загострення ситуації на фронті або відкритої агресії іншої країни проти України резервний корпус та резервна танкова бригада зможуть бути мобілізовані у найкоротші терміни.

Як повідомляв УНН, українських військових планують направити на навчання до Ізраїлю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для переходу на всі стандарти НАТО Україні потрібні кошти – Полторак

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