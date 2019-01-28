Льотчики провели тренування над Азовом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Проведено тренування ударних літаків з підтримки дій на морі кораблів Військово-Морських Сил України та Державної прикордонної служби України над Азовом. Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил, передає УНН.
"За наказом Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва 27.01.2019р. проведено перевірку (тренування - ред.) чергової ланки ударних літаків з підтримки дій на морі кораблів Військово-Морських Сил України та Державної прикордонної служби України, які діють в складі Об’єднаних сил та здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах району ООС", - йдеться у повідомленні.
Було відпрацьовано ряд задач. Практичне наведення на морські цілі ворога здійснювалися з бортів українських кораблів, що перебували на чергуванні в Азові.
"Військові льотчики, військові моряки та моряки ДПСУ із завданням впоралися та отримали оцінку "готові до виконання завдань за призначенням"", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, військові 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України відпрацювали перші у цьому році стрибки з парашутом.