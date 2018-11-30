Военное положение: на границе с РФ запретят охоту
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В приграничных районах Сумской области запретят охоту в связи с введением на территории области военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.
"В связи с введением на территории области военного положения, в приграничных районах области запретят охоту", - цитирует председателя Сумской ОГА Николая Клочко пресс-служба ведомства.
"Мы приняли решение с максимальным соблюдением прав и свобод граждан, без нарушения Конституции, законов Украины", - отметил глава области.
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По словам Клочко, усиленные меры будут осуществляться по охране государственной границы, в том числе "вводится запрет без документов находиться в пограничной зоне, запрет на аэро-, видео-, фотосъемку без согласования с соответствующими службами и воинскими частями".
"Наряду с запретом на проведение в приграничных районах охоты, запрещается проведение сельскохозяйственных работ на территории 1 км от границы с 18:00 до 6:00 без соответствующих разрешений пограничников. А граждане, которые находятся в пограничной зоне, должны иметь при себе личные документы", - добавили в Гослесагентстве.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.
Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.