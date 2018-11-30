Воєнний стан: на кордоні з РФ заборонять полювання

"У зв'язку з введенням на території області воєнного стану, у прикордонних районах області заборонять полювання", - цитує голову Сумської ОДА Миколу Клочка прес-служба відомства.

"Ми прийняли рішення з максимальним дотриманням прав і свобод громадян, без порушення Конституції, законів України", – зазначив очільник області.

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За словами Клочка, посилені заходи будуть здійснюватися щодо охорони державного кордону, в тому числі "вводиться заборона без документів перебувати у прикордонній зоні, заборона на аеро-, відео-, фотозйомку без погодження з відповідними службами та військовими частинами".

"Поряд із забороною на проведення у прикордонних районах полювання, забороняється проведення сільськогосподарських робіт на території 1 км від кордону з 18:00 до 6:00 без відповідних дозволів прикордонників. А громадяни, які перебувають в прикордонній зоні, повинні мати при собі особисті документи", - додали у Держлісагентстві.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.