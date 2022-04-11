Военные преступления россии: главы МИД ЕС встретились с прокурором Международного уголовного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министры иностранных дел Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения расследования зверств, которые совершила россия в Украине. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает УНН.
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"Министры иностранных дел ЕС встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом обсудить текущее расследование зверств, совершенных россией в Украине", — написал Ринкевич.
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По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 000 евро на работу его офиса.
"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", — отметил он.
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В Международный уголовный суд в Гааге из-за военных преступлений России обратилось уже 42 страны.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода русских захватчиков.