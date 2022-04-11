Военные преступления россии: главы МИД ЕС встретились с прокурором Международного уголовного суда

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"Министры иностранных дел ЕС встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом обсудить текущее расследование зверств, совершенных россией в Украине", — написал Ринкевич.

Детали

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 000 евро на работу его офиса.

"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", — отметил он.

Дополнение

В Международный уголовный суд в Гааге из-за военных преступлений России обратилось уже 42 страны.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода русских захватчиков.