До Гааги через воєнні злочини росії звернулися вже 42 країни - Малюська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. До Міжнародного кримінального суду у Гаазі через воєнні злочини росії звернулися вже 42 країни. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону напередодні, пише УНН.
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"42 країни вже звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, таке розслідування розпочалося, звернення цих країн дозволило істотно пришвидшити та спростити процедуру", - сказав Малюська.
З його слів, також окремо є близько 10 країн, які самостійно розслідують злочини рф, вчинені на території України, а також у межах Спільної слідчої групи разом з українськими правоохоронцями і прокуратурою.
Доповнення
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.