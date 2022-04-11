В Гааге за военные преступления россии обратились уже 42 страны - Малюська

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"42 страны уже обратились к Международному уголовному суду в Гааге, такое расследование началось, обращение этих стран позволило существенно ускорить и упростить процедуру", - сказал Малюська.

По его словам, также отдельно есть около 10 стран, которые самостоятельно расследуют преступления рф, совершенные на территории Украины, а также в рамках Совместной следственной группы вместе с украинскими правоохранителями и прокуратурой.

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после отхода российских захватчиков.