В Гааге за военные преступления россии обратились уже 42 страны - Малюська
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Международный уголовный суд в Гааге из-за военных преступлений россии обратились уже 42 страны. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью в эфире национального телемарафона накануне, пишет УНН.
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"42 страны уже обратились к Международному уголовному суду в Гааге, такое расследование началось, обращение этих стран позволило существенно ускорить и упростить процедуру", - сказал Малюська.
По его словам, также отдельно есть около 10 стран, которые самостоятельно расследуют преступления рф, совершенные на территории Украины, а также в рамках Совместной следственной группы вместе с украинскими правоохранителями и прокуратурой.
Дополнение
Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после отхода российских захватчиков.