Воєнні злочини росії: глави МЗС ЄС зустрілися із прокурором Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрілися із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення розслідування звірств, які здійснила росія в Україні. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, передає УНН.
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"Міністри закордонних справ ЄС зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом обговорити поточне розслідування звірств, скоєних росією в Україні", — написав Ринкевич.
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За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора й внесла 100 000 євро на роботу його офісу.
"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", — зазначив він.
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До Міжнародного кримінального суду у Гаазі через воєнні злочини росії звернулося вже 42 країни.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.