Восстановление работы "Киевстар": более 95% базовых станций мобильной связи в рабочем состоянии

Более 95% базовых станций мобильной связи "Киевстар" на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевстар".

"Сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки. За минувшие сутки специалисты компании восстановили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве. Сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".

"Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины. Сегодня в планах компании - дальнейшее восстановление услуг передачи данных. Технические работы происходит постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий", - информирует "Киевстар".

В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их оперативно устраняют. Напоминаем, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, надо перезагрузить телефон, или включить и выключить "авиа" режим. Также помогает выбор сети в настройках телефона.

Дополнения

Оператор "Киевстар" возобновил работу 4G в Киеве.

Из-за технического сбоя в "Киевстаре" абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на сеть.