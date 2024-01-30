Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

В Гостомельской громаде в Киевской области уже восстановили более 52% объектов, разрушенных в результате полномасштабного вторжения рф. Однако, были и случаи отклонения тендерных предложений - о причинах в эксклюзивном комментарии УНН рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Руководитель КОВА рассказал о ситуации вокруг капитального ремонта жилого дома в Гостомеле, по которому уже было объявлено 5 тендеров.

В настоящее время проводится тендер по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: пер. Живописный, 5. По данному объекту было объявлено 5 тендерных закупок. Тендерное задание согласовано ПРООН. 4 тендерных предложения были отклонены по ряду законных и объективных причин - сообщил Кравченко.

По его словам, среди них:

- компания-участник в своем предложении не учла все требования технической спецификации и другие требования относительно предмета закупки тендерной документации;

- участник не исправил в определенный срок выявленные заказчиком несоответствия в документах, представленных им в своем тендерном предложении;

- участник, предоставивший наименьшее ценовое предложение, не исправил несоответствия, выявленные заказчиком;

- участник не учел всех требований технической спецификации и других требований относительно предмета закупки;

- отказ участником от заключения договора по результатам закупки в установленный законодательством срок;

- несоответствие участника квалификационным критериям тендерной документации.

"Подчеркиваю! По заключению экспертов по финансам и закупкам ПРООН позиция департамента региональной политики по отклонению указанных выше тендерных предложений является обоснованной и полностью соответствует действующему законодательству. Одна закупка сейчас на стадии подачи тендерных предложений. В тендере может принять участие любая компания, которая соответствует квалификационным критериям. Тендерные задания в Киевской области являются унифицированными и одинаковыми для всех участников", - добавил руководитель КОВА.

Руслан Кравченко рассказал также о темпах восстановления Гостомельской громады.

В Гостомельской громаде уже восстановили более 52% объектов разрушенных в результате полномасштабного вторжения россиян - сообщил Кравченко.

Он привел основные цифры:

- количество поврежденных объектов - 3811;

- восстановили полностью и частично с сохранением жизнедеятельности -

2004;

- количество восстановленных частных и многоквартирных домов - 1986.

Полностью и частично восстановили такие заведения:

- 3 школы;

- 3 детсада;

- 3 медучреждения.

"Восстанавливаем за счет всех доступных ресурсов, в частности, за счет государственного бюджета, местного бюджета, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, UNITED24, за счет благотворителей", - рассказал руководитель КОВА.

Он уточнил, что:

- 6 многоквартирных домов восстанавливают за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и UNITED24;

- 2 многоэтажки планируется восстанавливать за счет МОМ.

В рамках реализации правительственной программы "єВідновлення" согласовано:

- 973 заявления на сумму почти 113 млн грн;

- 159 заявлений на получение жилищных сертификатов.