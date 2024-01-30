Відбудова Київщини: Руслан Кравченко пояснив причини відхилення деяких тендерних пропозицій
Київ • УНН
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко пояснив причини відхилення деяких тендерних пропозицій
У Гостомельській громаді у Київській області вже відновили понад 52% обʼєктів, зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Однак, були і випадки відхилення тендерних пропозицій - про причини в ексклюзивному коментарі УНН розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
Керівник КОВА розповів про ситуацію довкола капітального ремонту житлового будинку в Гостомелі, за яким вже було оголошено 5 тендерів.
Наразі проводиться тендер щодо капітального ремонту багатоквартирного будинку за адресою: пров. Мальовничий, 5. За даним об’єктом було оголошено 5 тендерних закупівель. Тендерне завдання погоджене ПРООН. 4 тендерні пропозиції були відхилені з низки законних та об’єктивних причин
За його словами, серед них:
- компанія-учасник у своїй пропозиції не врахувала всі вимоги технічної специфікації та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації;
- учасник не виправив у визначений термін виявлені замовником невідповідності в документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції;
- учасник, який надав найменшу цінову пропозицію, не виправив невідповідності, виявлені замовником;
- учасник не врахував всіх вимог технічної специфікації та інших вимог щодо предмета закупівлі;
- відмова учасником від укладення договору за результатами закупівлі у встановлений законодавством термін;
- невідповідність учасника кваліфікаційним критеріям тендерної документації.
"Наголошую! За висновком експертів з фінансів та закупівель ПРООН позиція департаменту регіональної політики щодо відхилення зазначених вище тендерних пропозицій є обґрунтованою та повністю відповідає чинному законодавству. Одна закупівля наразі на стадії подання тендерних пропозицій. У тендері може взяти участь будь-яка компанія, яка відповідає кваліфікаційним критеріям. Тендерні завдання в Київській області є уніфікованими та однаковими для всіх учасників", - додав керівник КОВА.
Руслан Кравченко розповів також про темпи відновлення Гостомельської громади.
У Гостомельській громаді вже відновили понад 52% обʼєктів зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення росіян
Він навів основні цифри:
· кількість пошкоджених об'єктів - 3811;
· відновили повністю та частково із збереженням життєдіяльності -
2004;
· кількість відновлених приватних та багатоквартирних будинків - 1986.
Повністю та частково відновили такі заклади:
· 3 школи;
· 3 дитсадки;
· 3 медзаклади.
"Відбудовуємо за рахунок всіх доступних ресурсів, зокрема, коштом державного бюджету, місцевого бюджету, Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, UNITED24, коштом благодійників", - розповів керівник КОВА.
Він уточнив, що:
· 6 багатоквартирних будинків відновлюють за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та UNITED24;
· 2 багатоповерхівки планується відбудовувати коштом МОМ.
У межах реалізації урядової програми "єВідновлення" погоджено:
· 973 заяви на суму майже 113 млн грн;
· 159 заяв на отримання житлових сертифікатів.