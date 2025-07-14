Восстановите контакт с собой: 8 шагов к ментальному здоровью

Если появилось ощущение, что все "не то" и все "не так" - это признак проблемы, к которой следует отнестись внимательнее. Программа ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской советует 8 шагов, и уверяет - контакт с собой и хорошее самочувствие можно восстановить, передает УНН.

Детали

8 признаков того, что ты теряешь контакт с собой

1. Постоянно говоришь: "Я норм", хотя совсем не норм"

Ты не норм, но научил/-ла себя маскировать настоящие эмоции. Спроси у себя, что ты на самом деле чувствуешь сейчас? И не бойся отвечать себе честно.

Попробуй не измерять свое состояние крайностями, "хорошо" или "плохо".

Используй:

"тревожно";

"раздраженно";

"радостно";

Ведь твое настроение и эмоции имеют больше оттенков.

2. Тебя совсем ничего не радует.

И даже то, что раньше приносило удовольствие.

Попробуй прислушаться к себе - что бы могло тебя сейчас вдохновить? Не бойся пересматривать свое отношение к привычным занятиям и пробовать новые - советует Программа ментального здоровья.

3. Ты не помнишь, — как это собой гордиться

Тебе так долго приходилось выживать, что ты не можешь просто порадоваться за себя и замечать свои достижения.

Будто ничего из того, что ты делаешь, не является достаточным.

Празднуй все свои победы: заниматься ежедневными рутинными делами или отстоять собственные границы - это уже повод для гордости.

4. Ты много и часто отвлекаешься

Смотришь много рилзов или постоянно что-то делаешь?

Возможно, чтобы избежать неприятных мыслей или эмоций.

Попробуй отдыхать без внешних триггеров хотя бы 10 минут в день. Такой покой очень нужен мозгу

5. Ты не узнаешь себя

Тебе пришлось пройти через столько всего, что ты скучаешь по той версии себя, которая чувствовалась настоящей.

Вспомни то, что заставляло тебя чувствовать себя собой. Возможно, это любимые песни, разговоры с близкими или дневники – в них остались частички тебя. - советует блог.

6. Ты больше не мечтаешь

Не строишь планы, ведь надежда и мысли о будущем кажутся опасными, всегда заканчиваются разочарованием.

Позволь мечтам возвращаться постепенно. Начни с маленьких ― помечтай о небольшом путешествии выходного дня или новом хобби-проекте. - осуществляй их. Дай себе вспомнить, что Главное - это возможно

7. Чувствуешь усталость даже после сна.

И это не физическая усталость, а следствие эмоционального выгорания, когда долго живешь жизнь, которую не чувствуешь своей.

Начинай утро осознанно. Даже короткая растяжка, ведение дневника или дыхательные упражнения помогут вернуть связь с собой - говорится в Программе ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской.

8. Чувствуешь вину за то, что отдыхаешь

Тебе некомфортно ничего не делать, будто твоя ценность зависит от того, насколько ты продуктивен/-на

Напомни себе, что нельзя быть в гармонии с собой без достаточного отдыха. Планируй его заранее

Напомним

После рабочего дня хочется расслабиться, забыть о дедлайнах, отключить мысли. Чаще всего мы погружаемся в соцсети, чтобы переключиться, но это не всегда помогает. Дело в том, что во время просмотра ТикТок или Instagram мы получаем быстрый выброс дофамина, который дает лишь кратковременное удовольствие и не позволяет нашему телу и мозгу полноценно отдохнуть и восстановить энергию.