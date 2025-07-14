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Восстановите контакт с собой: 8 шагов к ментальному здоровью

Киев • УНН

 • 2228 просмотра

Программа ментального здоровья Елены Зеленской предлагает 8 шагов для восстановления контакта с собой и улучшения самочувствия. Узнайте, как распознать признаки потери связи с собой и что делать для возвращения гармонии.

Восстановите контакт с собой: 8 шагов к ментальному здоровью

Если появилось ощущение, что все "не то" и все "не так" - это признак проблемы, к которой следует отнестись внимательнее. Программа ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской советует 8 шагов, и уверяет - контакт с собой и хорошее самочувствие можно восстановить, передает УНН.

Детали

8 признаков того, что ты теряешь контакт с собой

1. Постоянно говоришь: "Я норм", хотя совсем не норм"

Ты не норм, но научил/-ла себя маскировать настоящие эмоции. Спроси у себя, что ты на самом деле чувствуешь сейчас? И не бойся отвечать себе честно.

Попробуй не измерять свое состояние крайностями, "хорошо" или "плохо".

Используй:

  • "тревожно";
    • "раздраженно";
      • "радостно";

        Ведь твое настроение и эмоции имеют больше оттенков.

        2. Тебя совсем ничего не радует.

        И даже то, что раньше приносило удовольствие. 

        Попробуй прислушаться к себе - что бы могло тебя сейчас вдохновить? Не бойся пересматривать свое отношение к привычным занятиям и пробовать новые

        - советует Программа ментального здоровья.

        3. Ты не помнишь, — как это собой гордиться

        • Тебе так долго приходилось выживать, что ты не можешь просто порадоваться за себя и замечать свои достижения.
          • Будто ничего из того, что ты делаешь, не является достаточным.

            Празднуй все свои победы: заниматься ежедневными рутинными делами или отстоять собственные границы - это уже повод для гордости.

            4. Ты много и часто отвлекаешься

            • Смотришь много рилзов или постоянно что-то делаешь?
              • Возможно, чтобы избежать неприятных мыслей или эмоций.

                Попробуй отдыхать без внешних триггеров хотя бы 10 минут в день. Такой покой очень нужен мозгу

                5. Ты не узнаешь себя

                • Тебе пришлось пройти через столько всего, что ты скучаешь по той версии себя, которая чувствовалась настоящей.

                  Вспомни то, что заставляло тебя чувствовать себя собой. Возможно, это любимые песни, разговоры с близкими или дневники – в них остались частички тебя.

                  - советует блог. 

                   6. Ты больше не мечтаешь 

                  Не строишь планы, ведь надежда и мысли о будущем кажутся опасными, всегда заканчиваются разочарованием.

                  Позволь мечтам возвращаться постепенно. Начни с маленьких ― помечтай о небольшом путешествии выходного дня или новом хобби-проекте. - осуществляй их. Дай себе вспомнить, что Главное - это возможно

                  7. Чувствуешь усталость даже после сна. 

                  • И это не физическая усталость, а следствие эмоционального выгорания, когда долго живешь жизнь, которую не чувствуешь своей.

                    Начинай утро осознанно. Даже короткая растяжка, ведение дневника или дыхательные упражнения помогут вернуть связь с собой

                    - говорится в Программе ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской.

                    8. Чувствуешь вину за то, что отдыхаешь

                    • Тебе некомфортно ничего не делать, будто твоя ценность зависит от того, насколько ты продуктивен/-на

                      Напомни себе, что нельзя быть в гармонии с собой без достаточного отдыха. Планируй его заранее

                      Напомним

                      После рабочего дня хочется расслабиться, забыть о дедлайнах, отключить мысли. Чаще всего мы погружаемся в соцсети, чтобы переключиться, но это не всегда помогает. Дело в том, что во время просмотра ТикТок или Instagram мы получаем быстрый выброс дофамина, который дает лишь кратковременное удовольствие и не позволяет нашему телу и мозгу полноценно отдохнуть и восстановить энергию.

                      Игорь Тележников

                      Игорь Тележников

                      ЗдоровьеЛайфхак
                      ТикТок
                      Елена Зеленская
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                      Gas TTF
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