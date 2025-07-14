Восстановите контакт с собой: 8 шагов к ментальному здоровью
Киев • УНН
Программа ментального здоровья Елены Зеленской предлагает 8 шагов для восстановления контакта с собой и улучшения самочувствия. Узнайте, как распознать признаки потери связи с собой и что делать для возвращения гармонии.
Если появилось ощущение, что все "не то" и все "не так" - это признак проблемы, к которой следует отнестись внимательнее. Программа ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской советует 8 шагов, и уверяет - контакт с собой и хорошее самочувствие можно восстановить, передает УНН.
Детали
8 признаков того, что ты теряешь контакт с собой
1. Постоянно говоришь: "Я норм", хотя совсем не норм"
Ты не норм, но научил/-ла себя маскировать настоящие эмоции. Спроси у себя, что ты на самом деле чувствуешь сейчас? И не бойся отвечать себе честно.
Попробуй не измерять свое состояние крайностями, "хорошо" или "плохо".
Используй:
- "тревожно";
- "раздраженно";
- "радостно";
Ведь твое настроение и эмоции имеют больше оттенков.
2. Тебя совсем ничего не радует.
И даже то, что раньше приносило удовольствие.
Попробуй прислушаться к себе - что бы могло тебя сейчас вдохновить? Не бойся пересматривать свое отношение к привычным занятиям и пробовать новые
3. Ты не помнишь, — как это собой гордиться
- Тебе так долго приходилось выживать, что ты не можешь просто порадоваться за себя и замечать свои достижения.
- Будто ничего из того, что ты делаешь, не является достаточным.
Празднуй все свои победы: заниматься ежедневными рутинными делами или отстоять собственные границы - это уже повод для гордости.
4. Ты много и часто отвлекаешься
- Смотришь много рилзов или постоянно что-то делаешь?
- Возможно, чтобы избежать неприятных мыслей или эмоций.
Попробуй отдыхать без внешних триггеров хотя бы 10 минут в день. Такой покой очень нужен мозгу
5. Ты не узнаешь себя
- Тебе пришлось пройти через столько всего, что ты скучаешь по той версии себя, которая чувствовалась настоящей.
Вспомни то, что заставляло тебя чувствовать себя собой. Возможно, это любимые песни, разговоры с близкими или дневники – в них остались частички тебя.
6. Ты больше не мечтаешь
Не строишь планы, ведь надежда и мысли о будущем кажутся опасными, всегда заканчиваются разочарованием.
Позволь мечтам возвращаться постепенно. Начни с маленьких ― помечтай о небольшом путешествии выходного дня или новом хобби-проекте. - осуществляй их. Дай себе вспомнить, что Главное - это возможно
7. Чувствуешь усталость даже после сна.
- И это не физическая усталость, а следствие эмоционального выгорания, когда долго живешь жизнь, которую не чувствуешь своей.
Начинай утро осознанно. Даже короткая растяжка, ведение дневника или дыхательные упражнения помогут вернуть связь с собой
8. Чувствуешь вину за то, что отдыхаешь
- Тебе некомфортно ничего не делать, будто твоя ценность зависит от того, насколько ты продуктивен/-на
Напомни себе, что нельзя быть в гармонии с собой без достаточного отдыха. Планируй его заранее
Напомним
После рабочего дня хочется расслабиться, забыть о дедлайнах, отключить мысли. Чаще всего мы погружаемся в соцсети, чтобы переключиться, но это не всегда помогает. Дело в том, что во время просмотра ТикТок или Instagram мы получаем быстрый выброс дофамина, который дает лишь кратковременное удовольствие и не позволяет нашему телу и мозгу полноценно отдохнуть и восстановить энергию.