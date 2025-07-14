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Відновіть контакт із собою: 8 кроків до ментального здоров'я

Київ • УНН

 • 2780 перегляди

Програма ментального здоров'я Олени Зеленської пропонує 8 кроків для відновлення контакту із собою та покращення самопочуття. Дізнайтеся, як розпізнати ознаки втрати зв'язку з собою та що робити для повернення гармонії.

Відновіть контакт із собою: 8 кроків до ментального здоров'я

Якщо з’явилось відчуття, що все "не те" і все "не так" - це ознака проблеми, для якої слід поставитися уважніше. Програма ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської радить 8 кроків, і запевняє - контакт з собою і гарне почуття можна відновити, передає УНН.

Деталі

8 ознак того, що ти втрачаєш контакт із собою

1. Постійно кажеш: "Я норм", хоч зовсім не норм"

Ти не норм, але навчив/-ла себе маскувати справжні емоції.Запитай у себе, що ти насправді відчуваєш зараз? І не бійся відповідати собі чесно.

Спробуй не вимірювати свій стан крайнощами, "добре" чи "погано".

Використовуй:

  • "тривожно";
    • "роздратовано";
      • "радісно";

        Адже твій настрій і емоції мають більше відтінків.

        2. Тебе зовсім нічого не тішить.

        І навіть те, що раніше приносило задоволення. 

        Спробуй прислухатися до себе - що б могло тебе зараз надихнути? Не бійся переглядати своє ставлення до звичних занять та пробувати нові

        - радить Програма ментального здоров’я.

        3. Ти не пам'ятаєш, — як це собою пишатися

        • Тобі так довго доводилося виживати, що ти не можеш просто порадіти за себе і помічати свої досягнення.
          • Ніби нічого з того, що ти робиш, не є достатнім.

            Святкуй всі свої перемоги: займатися щоденними рутинними справами чи відстояти власні межі - це вже привід для гордості.

            4. Ти багато і часто відволікаєшся

            • Дивишся багато рилзів чи постійно щось робиш?
              • Можливо, щоб уникнути неприємних думок чи емоцій.

                Спробуй відпочивати без зовнішніх тригерів хоч 10 хвилин на день. Такий спокій дуже потрібен мозку

                5. Ти не впізнаєш себе

                • Тобі довелося пройти через стільки й усього, що ти сумуєш за тією версією себе, яка відчувалася справжньою.

                  Згадай те, що змушувало тебе відчувати себе собою. Можливо, це улюблені пісні, розмови з близькими чи щоденники – у них залишилися частинки тебе.

                  - радить блог. 

                   6. Ти більше не мрієш 

                  Не будуєш плани, адже надія і думки про майбутнє здаються небезпечними завжди закінчуються розчаруванням.

                  Дозволь мріям повертатися поступово. Почни з маленьких ― помрій про невелику подорож вихідного дня чи новий хобі-проект. - здійснюй їх. Дай собі згадати, що Головне - це можливо

                  7. Відчуваєш втому навіть після сну. 

                  • І це не фізична втома, а наслідок емоційного вигорання, коли довго живеш життя, яке не відчуваєш своїм.

                    Починай ранок усвідомлено. Навіть коротка розтяжка, ведення щоденника чи дихальні вправи допоможуть повернути зв'язок із собою

                    - ідеться у Програмі ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської.

                    8. Відчуваєш провину за те, що відпочиваєш

                    • Тобі некомфортно нічого не робити, ніби твоя цінність залежить від того, наскільки ти продуктивний/-а

                      Нагадай собі, що не можна бути в гармонії із собою без достатнього відпочинку. Плануй його заздалегідь

                      Нагадаємо

                      Після робочого дня хочеться розслабитися, забути про дедлайни, вимкнути думки. Найчастіше ми поринаємо у соцмережі аби переключитися, але це не завжди допомагає. Справа в тому, що під час перегляду ТікТок, чи Instagram ми отримуємо швидкий викид дофаміну, який дає лише короткотривале задоволення та не дозволяє нашому тілу та мозку повноцінно відпочити та відновити енергію.

                      Ігор Тележніков

                      Ігор Тележніков

                      Здоров'яЛайфхак
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                      Gas TTF
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