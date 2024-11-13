Восстанавливаем внутреннюю батарейку: как поддерживать себя в ресурсе

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Киев  •  УНН

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Простые и эффективные советы на каждый день

Исследования показывают, что напряжение стало ключевой характеристикой эмоционального состояния украинцев.  В то же время граждане продолжают работать и увеличивать регулярность помощи армии. В таких условиях важно следить за уровнем своего ресурсного состояния и постоянно восстанавливать внутреннюю батарейку. УНН публикует подборку советов от платформы по поддержке ментального здоровья «Ты как?».

Что такое ресурсное состояние и куда оно исчезает?

Ресурсное состояние - это наличие физических и психоэмоциональных ресурсов, которые дают человеку энергию и мотивацию решать ежедневные дела, справляться с трудностями и строить свою жизнь. Ресурсное состояние характеризуется ощущением удовлетворения, уверенности, свободы.

Для того, чтобы определить уровень вашего ресурсного состояния, воспользуйтесь шкалой от 0 до 10, где десять - самый высокий уровень энергии. Это позволит вам оценить, какое количество времени нужно выделить на восстановление, а также - составить соответствующий план. Помните, что важно поддерживать баланс между тем, сколько энергии вы тратите и сколько - пополняете.

Низкий уровень ресурсного состояния может быть обусловлен различными факторами:

  • длительный стресс;
  • травматические события;
  • переутомление;
  • недостаточная продолжительность и / или качество сна;
  • нездоровое питание;
  • низкая или чрезмерная самооценка.

Как наладить свое ресурсное состояние?

- Обратите внимание на ваши потребности

Чтобы хорошо функционировать, человек нуждается в качественной пище и воде, достаточном количестве сна, убежище и связи с другими. Особенно важно заботиться об удовлетворении этих потребностей во время войны, когда уровень хронического стресса постоянно высок. Воспользуйтесь тарелкой здорового питания, чтобы составить ежедневный рацион, который будет пополнять энергию. Для налаживания режима и качества сна, пользуйтесь рекомендациями на странице Координационного центра по психическому здоровью Кабинета Министров Украины.

Также помните об удовлетворении основных эмоциональных потребностей: в безопасной привязанности, автономии и признании, правилах и границах, выражении эмоций, спонтанности и игре.

В условиях войны не все потребности возможно удовлетворить привычным для вас способом. Воспользуйтесь упражнением «Мозговой штурм»: возьмите бумагу и ручку, напишите в центре определенную потребность и набрасывайте различные идеи, как вы можете ее удовлетворить. Не сдавайтесь, если сначала вам будет сложно. Дайте себе время. Также вы можете спросить у друзей или знакомых, как они удовлетворяют свои потребности, и попробовать те способы, которые вам понравились.

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- Начните делать ресурсные активности

Помните, что во времена испытаний вам понадобится еще больше ресурсных активностей, чем в более стабильные времена. Ресурсная активность-это определенное дело, которое близко вам по душе и приносит энергию. Есть простое упражнение: попробуйте придумать занятия, которые вдохновят вас на каждую букву алфавита. Это может быть" с " — зарядка," м " — рисование," П " — прогулка. Чтобы расширить свой список ресурсных активностей, вспомните, что вам нравилось делать в детстве, — такие занятия также являются мощным источником восстановления.

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Еще один способ пополнить источник энергии - упражнения-антистресс. Они тоже простые, но хорошо влияют на психоэмоциональное состояние через тело. Воспользуйтесь «Аптечкой психологической самопомощи», чтобы подобрать упражнения, которые вам нравятся.

- Проанализируйте, на что расходуется ваша энергия

В течение одной недели попробуйте записывать, на что вы тратили физические на ментальные ресурсы. Не ограничивайтесь только списком дел, которые сделали за определенное время. Учтите также количество времени, которое вы потратили на обдумывание или проживание определенных ситуаций. Помните, что эмоциональные переживания, в частности чувство тревоги, забирают много энергии.

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Попробуйте выполнить еще одно упражнение: в течение недели записывайте ваш уровень энергии до и после определенного дела. Для этого воспользуйтесь шкалой от 0 до 10, где десять — самый высокий уровень энергии.

Благодаря этим упражнениям вы сможете увидеть себя с другой стороны и оценить, какие занятия стоит сократить, а какие — делать чаще.

- Пересмотрите свои приоритеты

Одной из причин низкого ресурсного состояния является неправильная постановка приоритетов, которая истощает организм. Это могут быть нереалистичные приоритеты или такие, которые не совпадают с вашими внутренними желаниями.

Начните ревизию приоритетов с определения ваших ценностей. Затем проанализируйте, что вы хотите поддерживать, улучшать или изменять в своей жизни. Следующий шаг-оцените свое время и свой эмоциональный ресурс. Помните, что здесь важна реалистичная оценка, без самокритики. После этого запишите свои приоритеты и будьте готовы пересмотреть их с учетом различных обстоятельств и вашего состояния.

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- Обратитесь за помощью

Ресурсное состояние бывает сложно наладить самостоятельно, поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам по ментальному здоровью. ваш семейный врач, прошедший обучение по программе ВОЗ mhGAP, окажет вам базовую психологическую помощь, а также при необходимости направит к другим специалистам.

Не бойтесь также обратиться к психологу или психотерапевту. Вы можете найти этих специалистов с помощью онлайн-карты Национальной службы здоровья Украины. Воспользуйтесь этой страницей для поиска проверенных организаций и номеров телефонов эмоциональной поддержки.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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