10 простых советов, как превратить выходные в настоящий отдых

Мы все сейчас живем в условиях постоянного стресса. Но иногда большинству из нас выпадает время, которое мы можем провести спокойнее с пользой для себя, своего организма и психоэмоционального состояния. Таким временем могут стать выходные. УНН подготовил для вас несколько советов, чтобы вы смогли взять от своих выходных максимум.

- Придерживайтесь привычного режима сна

Как бы вам ни хотелось поспать на выходных подольше - это не пойдет вам на пользу. Вы не сможете отоспаться на выходных, а только выбьете организм из привычного для него графика. Соблюдение регулярности для организма будет гораздо полезнее, чем лишние час или два сна раз или дважды в неделю. Конечно, если накануне вы легли значительно позже - организм потребует свое и можно сделать исключение. Но лучше придерживаться графика.

- Относитесь к выходным, как к маленькому отпуску

Попробуйте не думать о том, что вас ждет на следующей рабочей неделе. И, если вы настроитесь относитесь к выходным, как к мини-отпуску, это будет сделать намного легче. Распределите свое время таким образом, чтобы домашние дела занимали меньшую его часть и скажите, что у вас два дня отпуска.

- Находитесь в моменте

Наслаждайтесь каждым моментом - сосредоточьтесь на своих ощущениях от обычных действий, таких как, например, утренний кофе. Психологи часто также советуют использовать следующую технику релаксации: определите 5 вещей, которые вы можете видеть; 4 вещи, которые вы можете почувствовать; 3 вещи, которые вы можете слышать; 2 вещи, которые вы можете почувствовать на запах; и одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус. Это позволит вам находиться в моменте, что в свою очередь снизит стресс и отвлечет от негативных мыслей.

- Отключите все рабочие уведомления

Конечно, если у вас действительно есть такая возможность. Или хотя бы не проверяйте постоянно рабочие чаты или почту. Не тратьте свои выходные на переживания о рабочих обязанностях - это ваше время.

- Проведите больше времени на свежем воздухе

Гуляйте по парку, выезжайте за город. Это придаст вам и физических и психических сил. Особенно полезным будет посещение новых мест.

Также, если вы обычно используете для тренировок беговую дорожку, то выходные могут стать хорошим временем попробовать выйти на пробежку на свежем воздухе. Конечно, многое зависит от погодных условий, но даже недолгая прогулка положительно повлияет на ваш организм.

- Уделите время любимым занятиям

Уделите время для своего хобби или, например, чтения книги, даже поиграйте в видеоигры. Если вы любите готовить - приготовьте что-то необычное. Главное займитесь тем, что по настоящему приносит вам удовольствие. И не считайте это зря потраченным временем - вы потратили это время на себя.

- Уделите время спорту

Даже если вы чувствуете усталость после рабочей недели, все равно, - найдите в себе силы сделать хотя бы простые упражнения. Если же вы раньше вообще пренебрегали спортом, то не понедельник, а именно выходные могут стать хорошим временем, чтобы увеличить свою физическую активность.

Вы также можете попробовать упражнения на расслабление, прогрессивную мышечную релаксацию или йогу.

- Общайтесь с близкими и друзьями

Отложите гаджеты и проведите больше времени с семьей или друзьями. Вы можете пригласить их на прогулку или же заняться вместе какими-то другими занятиями, которые будут вам всем приятными. Среди недели это сделать значительно сложнее, чем на выходных.

- Устройте себе СПА

Вы можете посетить специалистов, которые проведут эти процедуры для вас – массаж, обертывания или что-то еще. Или же даже просто полежать дома в ванной немножко дольше чем обычно, создав себе подходящую атмосферу – расслабляющая музыка, приглушенный свет, свечи, эфирные масла. Попробуйте новые ароматы, маски или скрабы или же после ванны или просто душа наденьте на себя предварительно согретый банный халат-вариантов может быть множество.

- Позаботьтесь о здоровом питании

Даже если в течение недели вы не слишком этим занимались, то попробуйте хотя бы в выходные уделить большее внимание тому, что в вашей тарелке. Кроме того, некоторые продукты питания снижают уровень стресса: овощи, бобовые, орехи, морепродукты и йогурт без добавок. Сведите к минимуму потребление кофеина, алкоголя.

- Попробуйте медитацию или расслабляющую музыку

Медитация может стать хорошим помощником в преодолении стресса. Если вы никогда не пробовали этот метод расслабления и релаксации, то можете начать с короткой медитации перед сном.

А если медитация точно не ваш метод, то попробуйте хотя бы включить расслабляющую музыку и насладиться ею.

Трогательные, романтические и проникновенные фильмы: что посмотреть на выходных

В общем выходные хорошее время попробовать что-то необычное, креативное. Или надеть красивые вещи, которые вы давно приобрели, но повесили в шкаф подальше, потому что не было возможности.