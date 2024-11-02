Американский психолог раскрыла три простые техники расслабления для улучшения ментального здоровья
Киев • УНН
Психолог Мариэль Буке поделилась тремя простыми техниками для борьбы с эмоциональными перегрузками. Методы включают контроль дыхания, раскачивание тела и голосовое мурлыканье.
Американский психолог Мариэль Буке предложила несколько простых техник расслабления, которые могут существенно повлиять на улучшение ментального здоровья. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УНН.
Детали
По словам специалиста, всего несколько минут в день могут помочь людям справиться с эмоциональными перегрузками, которые мешают жить полноценной жизнью.
Буке отметила, что современная жизнь, полная стресса и ощущения угрозы, может приводить к эмоциональным зажимам, которые разрушают отношения и истощают физические и психические ресурсы. Она поделилась тремя простыми практиками, которые можно легко внедрить в повседневную жизнь:
1. Контроль дыхания: потратив всего несколько минут на спокойное, глубокое дыхание, можно существенно уменьшить эмоциональное напряжение. Уделение внимания каждому вдоху и выдоху помогает успокоить ум.
2. Раскачивание: легкое раскачивание тела из стороны в сторону имеет успокаивающий эффект. Этот метод, по словам Буке, похож на укачивание детей, которое также помогает взрослым расслабиться.
3. Голосовое мурлыканье: вокализация низким тоном, например, мурлыканье под любимую песню, может способствовать глубокому расслаблению. Достаточно нескольких минут такой практики, чтобы почувствовать положительные изменения.
Буке подчеркнула, что эти простые действия не только помогают восстановить внутреннюю гармонию, но и постепенно перепрограммируют мозг, формируя новые положительные ассоциации. Чем чаще мы практикуем эти техники, тем больше они становятся частью нашей повседневной жизни, помогая уменьшить влияние негативных эмоций, связанных со стрессом и травмой.
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